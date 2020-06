Vier verdachten opgepakt die voertuig klemrijden op Bruynkaai en inzittenden bedreigen met wapens Koen Baten

12 juni 2020

13u09 0 Dendermonde Op zaterdag 6 juni kwamen drie mannen aangifte doen bij het politiekantoor van Dendermonde nadat zij slachtoffer waren geworden van geweldpleging. Zij verklaarden dat hun auto werd klemgereden door twee andere voertuigen en dat ze belaagd werden met baseballknuppels en een wapen. Diezelfde avond konden vier verdachten opgepakt worden.

De feiten dateren van omstreeks 19.30 uur aan de Bruynkaai in Dendermonde. Op de parking daar werd een voertuig met drie inzittenden klemgereden door twee andere voertuigen. Daar werden ze bedreigd door de mannen van de voertuigen. Ze waren gewapend en hadden ook een baseballknuppel bij. De klemgereden wagen kon uiteindelijk ontkomen en de mannen legden even later klacht neer bij de politie van Dendermonde. Waarom de wagen werd klemgereden en de inzittenden bedreigd werden is op dit moment nog niet duidelijk.

Er werd meteen een onderzoek opgestart door de politie van Dendermonde om de betreffende voertuigen op te sporen. Samen met de politiezone Getevallei slaagden ze er in de voertuigen te onderscheppen en de voortvluchtigen op te pakken. Ze werden ondergebracht in de cel. Het gaat om drie meerderjarigen en een minderjarige. De drie meerderjarigen werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter en hun aanhouding werd bevestigd. Ze werden allemaal overgebracht naar de gevangenis.