Vier verdachten gearresteerd die drugs over muren gooiden van gevangenis Dendermonde Koen Baten

28 mei 2020

14u28 14 Dendermonde In Dendermonde zijn twee mannen van 20 jaar opgepakt, nadat ze verdacht worden van drugssmokkel in de gevangenis van Dendermonde. Een van de verdachten werd op heterdaad betrapt toen hij over het hek van het justitiehuis klom. Op 24 mei werden nog eens twee mannen uit Temse opgepakt.

Op zaterdagnamiddag 16 mei werden er in de gevangenis van Dendermonde twee pakketten gevonden die over de muur van de gevangenis werden gegooid. Bij nazicht bleek er een hoeveelheid cannabis in de pakketten te zitten. De politie werd die dag meteen verwittigd en de cipiers weigerden toen ook om de gevangenen naar binnen te laten. De federale politie werd er toen bijgehaald om de zaak in goede banen te leiden.

Op zaterdag 23 mei, een week na de feiten, werd een 20-jarige jongeman met de Nederlandse nationaliteit en wonend in Aalst op heterdaad betrapt. Hij was over de metalen poort aan het klimmen van het justitiehuis, dat naast de gevangenis ligt. De man werd meteen gearresteerd en was in het bezit van een gelijkaardig pakket dat een week eerder over de muur werd gegooid. Er kon ook een tweede verdachte gearresteerd worden, het gaat eveneens om een 20-jarige jongeman met Angolese nationaliteit. Hij woont in Dendermonde.

Een dag later op 24 mei werden nog eens twee mannen opgepakt. Het gaat om een 34-jarige en een 36-jarige, beiden afkomstig uit Temse. Zij hebben soortgelijke feiten gepleegd en werden maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Beide verdachten werden zondag voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van drugshandel. Ze werden toen beiden aangehouden. Morgen verschijnen ze voor de raadkamer in Dendermonde, die zal beslissen over de verdere aanhouding. Ook voor de twee mannen uit Temse volgt er morgen meer nieuws vanuit de raadkamer.