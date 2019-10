Vier rijbewijzen ingetrokken voor sturen onder invloed van drugs Koen Baten

15 oktober 2019

12u21 0 Dendermonde De politie van Dendermonde heeft bij een verkeersactie afgelopen weekend opnieuw vier bestuurders betrapt onder invloed van drugs. Zij mochten meteen hun rijbewijs inleveren voor 15 dagen.

De vier bestuurders zullen zich later ook mogen opmaken voor een bezoek aan de politierechter in Dendermonde. Daarnaast werden ook nog vier andere bestuurders betrapt voor het rijden onder invloed van alcohol. Drie rijbewijzen werden ingetrokken voor zes uur, een rijbewijs voor drie uur. In totaal werden 1173 voertuigen gecontroleerd.