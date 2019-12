Vier Heemskinderen wensen iedereen fijne feestdagen met videoboodschap Nele Dooms

23 december 2019

De broers Maarten, Wout, Stan en Lander Cassiman, aangeduid als Vier Heemskinderen die tijdens de Ros Beiaardommegang van 24 mei 2020 op het Ros Beiaard mogen zitten, willen alle Dendermondenaren het beste toewensen voor de komende Kerst- en Nieuwjaarsdagen. Daarvoor verspreiden ze een videoboodschap. Gedichtjesgewijs geven ze daarin advies voor het nieuwe jaar: “Bewaar wat fijn is, of het nu groot of heel klein is. Hou vast wat raakt, laat los wat niet gelukkig maakt”, klinkt het, terwijl de jongens aan de kerstboom zitten. De boodschap sluiten ze af met een nog unaniem “Prettige Feestdagen!”.