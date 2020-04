Vier extra bewakingscamera’s voor binnenstad: “Blinde vlekken in het cameraschild in het centrum wegwerken” Nele Dooms

27 april 2020

17u36 3 Dendermonde De Dendermondse binnenstad krijgt nog vier extra bewakingscamera’s. Die vullen de al bestaande exemplaren aan om zo blinde vlekken in het cameraschild in het centrum weg te werken.

Momenteel zijn er in het centrum van Dendermonde al op acht plaatsen bewakingscamera’s geplaatst. Die moeten helpen om criminele feiten op te lossen en overlast tegen te gaan. Ze zijn ook nuttig bij crowdmanagement tijdens grote evenementen. Vorige zomer werden deze camera’s geplaatst aan het OLV-kerkplein, het kruispunt van de Zwarte Zusterstraat met de Emiel Van Winckellaan, de tunnel onder het station, het Statieplein, de rotonde aan de Brusselsestraat met de Leopoldlaan, de rotonde met de Brusselsestraat en de Oude Vest, de Oude Vest zelf en het Justitieplein.

Omdat er nog wat blinde vlekken in dat cameraschild bleken te zijn, besliste het stadsbestuur nog vier extra camera’s aan te kopen. “De acht camera’s die we al hadden, leveren puik werk”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Ze leveren bijzonder scherp beeld en hielpen inderdaad al om een aantal criminele feiten op te lossen. Maar er bleken nog een paar overlastgevoelige gebieden te zijn waar we met camera’s nog geen zicht op hadden. Dat lossen we nu op.”

De vier extra camera’s komen ter hoogte van de Bogaerdbrug, aan de achterkant van het station, op het Heldenplein in de Brusselsestraat en op de hoek van de Grote Markt. De gemeenteraad gaf haar fiat voor dit project. Op invalswegen van Dendermonde werden eerder ook al camera’s met nummerplaatherkenning voorzien en op industrieterrein Hoogveld zijn verkeerscamera’s aanwezig. De politie kreeg ook al zestien bodycams.