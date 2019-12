Videoclub Ros Beiaard toont films in stadhuis Nele Dooms

02 december 2019

De Videoclub Ros Beiaard van Dendermonde organiseert op zaterdag 7 december haar jaarlijkse galaprojectie. Leden vertonen tijdens die avond hun nieuwe films van eigen makelij. Iedereen is daarop welkom, in de Ros Beiaardzaal van het stadhuis aan de Grote Markt. Verschillende leden van de videoclub hebben werk klaar. Dat zorgt voor een programma met onder andere beelden uit Mumbai, Pairi Daiza, Vuurbergen en Cuba. Ook het werk van een hoefsmid komt aan bod, net als maskerdansen en keramiek, en andere. In het kader van het Ros Beiaardjaar zal ook de Ros Beiaardfilm van de videoclub getoond worden. Aanwezigen kunnen zo herinneringen ophalen aan de Ros Beiaardommegang van 2010. De galaprojectie start om 20 uur. De toegang is gratis.