Video. Wolkbreuk veroorzaakt korte wateroverlast in Dendermonde: Stationsparking loopt onder water, ook aan de forten heel wat wateroverlast Koen Baten

19 juni 2019

19u35 16

De hevige regenbui van deze avond heeft ook in Dendermonde voor wat problemen gezorgd met wateroverlast. De stationsparking aan het station van Dendermonde stond door de regen volledig blank waardoor reizigers in enkele plassen hun auto moesten gaan halen. Pendelaar Wouter Rogiers zag er een ludieke actie in. “Misschien moet de NMBS een paar regenlaarzen cadeau doen aan de reizigers bij dit soort weersomstandigheden", lacht Rogiers. “Of een betere afwatering kan ook helpen, ik zal dit probleem verder aankaarten", klinkt het.

Ook in Grembergen ter hoogte van de Lidl supermarkt waren heel even problemen. De brandweer kwam kort ter plaatse, maar ook hier was de hinder al vrij snel opgelost. Ook aan de Brusselse forten was er wateroverlast en stond de Burgemeester Portmanslaan onder water. “Het water stond er tot aan de voordeuren van de mensen", zegt Thomas Allaer die er langsreed met zijn wagen.