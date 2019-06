Video. Vrachtwagenchauffeur rijdt in op file, vier auto’s beschadigd, twee inzittenden gewond afgevoerd Koen Baten

19 juni 2019

09u24 0

Een vrachtwagenchauffeur is deze ochtend omstreeks 08.00 uur ingereden op een file op de N41 in Dendermonde. De file stond er aan de verkeerslichten van de Denstraat. Hij kon niet meer tijdig remmen en reed in op zijn voorliggers. Door de klap werd een voertuig tegen een verlichtingspaal geramd en kwam in de berm naast de weg terecht. Twee andere voertuigen deelden ook in de klappen en liepen aanzienlijke schade op.

Door de klap werden twee bestuurders gewond afgevoerd worden naar het ziekenhuis. De vrachtwagen en twee andere voertuigen liepen zware schade op. De personenwagens zijn mogelijk rijp voor de schroothoop. Door het ongeval was een rijstrook een tijdlang afgesloten en ontstond er een lange file in beide richtingen. De brandweer was ook aanwezig om de brokstukken op te ruimen.