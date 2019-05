VIDEO: Volksfeest doet al proeven van sfeer Ros Beiaardommegang Massa volk daagt op om Reuzen te zien dansen exact 1 jaar voor Ros Beiaardfeest Nele Dooms

24 mei 2019

20u04 0 Dendermonde Dansende reuzen, muziek van de Ros Beiaardharmonie en een uitgelaten massa. Het volksfeest vrijdagavond, exact één jaar voor de Ros Beiaardommegang van 24 mei 2020, gaf Dendermonde al een voorproefje van de sfeer die te verwachten valt volgend jaar. Nog exact 366 dagen resten voor hét Dendermondse event bij uitstek. Aftellen kan vanaf nu met een prachtige afteltotem.

De Dendermondenaren en hun paard daar kan niets tegen op. Zelfs een feest om nog één jaar af te tellen naar de ommegang is genoeg om een massa volk op de been te brengen. Met duizenden zakten ze vrijdagavond af naar de Grote Markt voor wat twee weken geleden nog maar aangekondigd werd als een Volksfeest. Burgemeester Piet Buyse had niet de minste moeite om de aanwezigen op te zwepen en enthousiast te krijgen. De eerste tonen van het Ros Beiaardlied en Ons Banier, gebracht door de muzikanten van de Ros Beiaardharmonie, waren genoeg om iedereen aan het plakken en dansen te krijgen. De Gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath die op de Grote Markt verschenen maakten iedereen euforisch. Het was na hun dans aanschuiven geblazen om met hen op de foto of selfie te gaan.

Voor Dendermonde is 24 mei dan ook een belangrijk symbolisch moment. “Exact over één jaar doet het Ros Beiaard zijn ronde in de stad, tien jaar na de vorige ommegang”, zegt Buyse. “Er is geen Dendermondenaar die hier niet naar uitkijkt. En dus vonden we dat een jaar voor datum een feestje wel op zijn plaats was. Er resten ons immers nog slechts 366 dagen voor dat grote folkloristische event. Om iedereen dag na dag te herinneren aan dit nakende gebeuren en te helpen aftellen, starten we nu officieel de afteltotem op. We kijken uit naar het moment dat die op dag 0 zal staan.”

Naar aanleiding van het Volksfeest vond ook een receptie plaats op de Grote Markt. In primeur werd bovendien de gloednieuwe Ros Beiaardwandeling door de stad ingestapt. En wie dat wou, kon kennismaken met een hele reeks nieuwe Ros Beiaardsouvenirs en die aankopen.

Druk jaar

Er wacht de Dendermondenaren overigens nog een heel druk jaar tot de Ros Beiaardommegang. De pijnders, die ook vrijdagavond hun opwachting maakten voor het feest, maken op 1 juni een rondgang door de stad met de Ros Beiaardharmonie. Een week later zal het Ros Beiaardcomité de oproep lanceren voor gezinnen om zich kandidaat te stellen als Vier Heemskinderen. In augustus mogen inwoners zich aan een groot Ros Beiaardbloementapijt op de Grote Markt verwachten. En de jaarlijkse reuzenommegang Katuit zal al heel wat knipogen naar het Ros Beiaard bevatten.

De start van de kaartenverkoop, waar tal van Dendermondenaren naar uitkijken, is voorzien voor het najaar. Dan zullen ook de Vier Heemskinderen bekend gemaakt worden. De verkoop van de felbegeerde tribunekaarten voor de Grote Markt en het Justitieplein is voorzien op zaterdag 30 november, in het stadhuis. Nu al wordt voorzien dat geïnteresseerden al ruimschoots voordien zullen kamperen aan het stadhuis om tickets te bemachtigen. Maar voorlopig is het nu alleen nog 366 dagen dromen van een schitterende ommegang.