VIDEO: Protest op Grote Markt tegen sluiting freinetschool De Appelbloesem: “Stad zet ons bij

het afval ” Nele Dooms

20 juni 2019

10u57 36 Dendermonde De aangekondigde sluiting van freinetschool De Appelbloesem in Appels blijft de gemoederen beroeren. Ouders en leerlingen organiseerden een protestactie op de Grote Markt. Daarbij gooiden de kinderen symbolisch appels in een vuilnisbak. “Want de stad zet ons ook gewoon bij het afval”, klonk het. Tijdens de gemeenteraad werd er bovendien hevig gedebatteerd over de beslissing tot sluiting van de school.

Het schooljaar loopt op zijn einde, maar in de gemeentelijke freinetschool De Appelbloesem, aan de Heirstraat in Appels, gaan ze niet gerust de vakantie tegemoet. Het schepencollege van Dendermonde besliste immers dat het de school wil sluiten. Als redenen worden een dalend aantal leerlingen en te hoge kosten om stabiliteitsproblemen aan het schoolgebouw op te lossen gegeven. Volgend schooljaar zal De Appelbloesem een laatste jaar open zijn. Daarna valt het doek.

Drogredenen

Voor de ouders van kinderen uit De Appelbloesem kwam het nieuws als een schok, maar ze zijn niet van plan zich zomaar bij de beslissing neer te leggen. Dat toonden ze vlak voor de start van de gemeenteraad op de Grote Markt. Alle leerlingen van de freinetschool verzamelden er rond een grote getekende appel op de kasseien van het marktplein, zongen liedjes en toonden spandoeken. Eén voor één gooiden ze vervolgens een appel in een vuilnisbak. “Als symbolische actie”, legt Tom Van de Wauwe, één van de ouders uit. “De stad zet onze kinderen immers ook gewoon bij het afval. Wat ons het meeste stoort, is dat we gewoon geen valabele uitleg krijgen voor de beslissing. Het dalende leerlingenaantal en de kosten aan het gebouw zijn voor ons flauwe excuses en drogredenen. We zijn zelf al jaren vragende partij om werk te maken van een degelijke toekomstvisie voor De Appelbloesem en gaven daarover talloze signalen. Nu krijgen we gewoon droog te horen dat de school gesloten wordt en kan er zelfs geen analyse voorgelegd worden over de oorzaken van het dalend aantal leerlingen.”

Geen antwoorden

Gelijkaardige verwijten aan de coalitiemeerderheid van CD&V en N-VA klonken ook tijdens de gemeenteraad vanop de oppositiebanken. Zowel sp.a, Open Vld, Vlaams Belang als Groen braken een lans om de freinetschool open te houden. Oppositieraadslid Niels Tas (sp.a) haalde snoeihard uit. “Tal van vragen over de beweegredenen zijn er, maar degelijke antwoorden komen er niet”, zegt hij. “Er wordt zelfs gewoon niet geprobeerd deze school te redden. Dat getuigt van slechte politieke wil. Dit dossier toont de smerige kant van politiek. Misschien moeten alle raadsleden eens goed nadenken over wat zij zouden voelen als dit hun kinderen overkwam.”

Scholenstad

Tas kreeg bijval van Laurens Hofman( Open Vld) en Iris Uyttersprot (Groen). “De stad zou beter focussen op een oplossing voor een duurzame toekomst van deze school”, klonk het. “Dendermonde is niet voor niets een scholenstad.” Voor Stefaan Van Gucht (VB) is het duidelijk wat er aan de hand is: “CD&V wilde tien jaar geleden al niet dat er een bijkomende kleuterafdeling werd opgericht voor De Appelbloesem, iets wat toen met een wisselmeerderheid werd gestemd, en N-VA was er toen ook niet voor te vinden. Nu beiden de plak zwaaien, wordt de school gesloten.”

Doorstart

Volgens schepen van Onderwijs Martine Van Hauwermeien (CD&V) leverde de stad wel inspanningen voor De Appelbloesem, maar zonder resultaat. Niels Tas legde de gemeenteraad een resolutie voor om het schepencollege de opdracht te geven een analyse te maken van de oorzaken van de problemen bij De Appelbloesem en daarmee aan de slag te gaan voor een doorstart van de school. Het voorstel geraakte echter niet voorbij de stemming rond hoogdringendheid om dit punt aan de agenda toe te voegen. Alleen oppositieraadsleden stemden voor. De raadsleden van de meerderheid, op CD&V’er Luc Van Mol na, stemden tegen. Volgende maand, op 10 juli, buigt de gemeenteraad zich over de beslissing om De Appelbloesem te sluiten.