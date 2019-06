VIDEO. Pakkend eerbetoon en afscheid van brandweercommandant Mario De Neef (54) Koen Baten

15 juni 2019

14u24 0 Dendermonde In de kerk van Grembergen is deze ochtend afscheid genomen van brandweercommandant Mario De Neef (54). De kapitein, lid van brandweerzone Oost, overleed vorige week na een korte strijd tegen longkanker bij hem thuis.

Mario was jaren geleden degene die de eenheidsvorming van de Zone Oost in gang heeft gezet. Hij was sindsdien ook zonecoördinator. Alle brandweerkorpsen van de zone stuurden vanochtend een delegatie naar Grembergen om op een passende manier afscheid te nemen van hun Mario. Ook van de naburige zones kwamen enkele brandweermannen samen om afscheid te nemen van de brandweerman. Er kwam heel wat volk afgezakt naar de kerk om hem een laatste groet te brengen.

Bij het binnenkomen en verlaten van de kerk werd een erehaag gevormd voor hem. Ook de last post werd gespeeld en ze salueerden hem een laatste groet toe. De plechtigheid was heel emotioneel en ook verschillende brandweermannen hadden het moeilijk met het afscheid van Mario.