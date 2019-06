VIDEO. Nieuwe heemskinderen Briek, Rune, Fynn en Febe mogen meteen op rug van Peird van Sint-Gillis Nele Dooms

17 juni 2019

09u12 4 Dendermonde De nieuwe heemskinderen voor het Peird van Sint-Gillis zijn gekend. Briek, Rune, Fynn en Febe zijn door de Orde der Stalhouders aangesteld voor deze belangrijke job. Een eerste repetitie, op de rug van het paard, hebben ze alvast achter de rug. “Amai, het Peird is veel breder en hoger dan we dachten”, zeggen de kinderen.

De Orde der Stalhouders zorgt er sinds een aantal jaren voor dat het Peird van Sint-Gillis weer elk jaar eens buitenkomt. Met de comeback werd een aloude traditie weer nieuw leven ingeblazen. Tijdens de jaarlijkse Bloemencorso begin september gaat het Peird mee in de stoet. Met op zijn rug vier heemskinderen. Elk jaar opnieuw levert een school of plaatselijke vereniging nieuwe vrijwilligers. Deze keer valt die eer te beurt aan voetbalclub SC Jong Sint-Gillis. “Deze club toonde zich erg gemotiveerd om de heemskinderen dit jaar te leveren”, zegt Tony Callaert van de Orde. “Zo hebben wij een garantie dat er vier superenthousiaste ruiters op het paard zullen zitten.”

Op zondag 1 september, de dag van de Bloemencorso, ben ik ook jarig. Wie kan zeggen dat hij op zijn verjaardag op de rug van het Peird van Sint-Gillis reed? Heemskind Febe

Eerste keer steigeren

Dat bleek ook meteen tijdens de eerste repetitie. Briek Deboissery Vertongen (10), Rune Wyn (8), Fynn Cauwelier (8) en Febe Wyckhuys (10) zijn erg gemotiveerd om hun opdracht tot een goed einde te brengen. Een eerste repetitie verliep alvast vlekkeloos. Met de hulp van enkele stalhouders beklommen ze een ladder om op de rug van het Peird te geraken. Er werd een eerste ommetje op het oefenterrein gemaakt en er was zelfs al ruimte om een eerste keer te steigeren. “Al is dat laatste wel erg spannend, want ik zit de laatste in de rij”, zegt Briek. “Gelukkig zijn we vastgemaakt, zodat ik er toch niet kan afvallen. Hopelijk oefenen we hier nog wat extra op.”

Fynn en Rune blijken danig onder de indruk van het Peird. “We hadden dat toch veel kleiner en smaller verwacht”, zeggen ze. “We gaan wat extra rekoefeningen voor onze benen nodig hebben. Gelukkig zijn we van niets bang. Dat we zo hoog zitten, maakt het juist allemaal extra leuk. Tijdens de stoet zullen we zo een goed overzicht hebben over alles. Daar kijken we wel al naar uit. En we zijn ook benieuwd naar hoe onze ridderpakjes eruit zullen zien.”

Onvergetelijke ervaring

Febe moet als enige meisje haar mannetje staan tussen de drie jongens. Daar ziet ze geen problemen in. “Ik kan ze wel de baas”, lacht ze. “Ik droomde er vorig jaar al van om heemskind te kunnen zijn, maar dat lukte toen niet. Nu ik er dit jaar wel bij ben, vind ik dat fantastisch. De rondgang met het Peird wordt een onvergetelijke ervaring, te meer omdat ik op zondag 1 september, de dag van de Bloemencorso, dan nog jarig ben ook. Wie kan dat zeggen dat hij op zijn verjaardag op de rug van het Peird van Sint-Gillis reed?”

De komende weken volgen nog extra repetities. SC Jong Sint-Gillis levert ook twee reserve-heemskinderen. Dat zijn Amani Sekkouri en Mauro Vanderhoeven.