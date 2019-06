VIDEO: Leen Ceurvelts, ex-kandidate The Voice, scoort met prachtige versie van ‘Yellow’ Nele Dooms

18 juni 2019

10u31 4 Dendermonde De eerste videoclip is een feit voor zangeres Leen Ceurvelts uit Dendermonde, ex-kandidate aan de jongste editie van The Voice van Vlaanderen op VTM. Het muzikale intermezzo dat ze samen met Dieter Steenhaut uitwerkte, scoort meteen goed op Youtube.

Ceurvelts zit sinds The Voice, waar ze Despacito van Louis Fonsi en Demi Lovato bracht tijdens de ‘blind auditions’ en Riptide tijdens de eerste ‘knockouts’, in een heel positieve vibe. “Mijn deelname aan dat programma heeft me extra zelfvertrouwen gegeven”, zegt ze. “Ik krijg ook heel veel positieve reacties. Dat resulteert bovendien in verschillende optredens, zodat ik de komende zomer op heel wat podia in de streek te zien zal zijn. Onder andere in Le Jardin Creole, bij de Bloemencorso en tijdens de Appelse Feesten maak ik mijn opwachting.”

Coldplay

Omdat ze voor een project op school wat muziek mocht voorzien, kwam ze in contact met Dieter Steenhaut uit Oudenaarde, van de band Stonekite. “Het klikte meteen erg goed op muzikaal vlak”, vertelt Leen. “Daarom besloten we ons eigen project te maken. Resultaat is een eigen versie van ‘Yellow’, origineel van Coldplay. We zijn er eigenlijk heel erg trots op.”

Fier zijn blijkt niet onterecht, want het nummer krijgt op Youtube heel goede reacties. Het werd er in een mum van tijd al meer dan 1.300 keer bekeken. Het nummer bekijken kan hier :