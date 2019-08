Video. Brandweerzone houdt minuut stilte ter ere van overleden brandweermannen Koen Baten

12 augustus 2019

14u48 35 Dendermonde De brandweerzone Oost heeft stipt om 14 uur in alle kazernes een minuut stilte gehouden voor de brandweermannen die overleden zijn bij de brand in Heusden-Zolder. Twee brandweermannen, Chris Medo en Bennie Smulders kwamen er om het leven na een brand in een leegstaand pand.

In alle zones klonken stipt om 14 uur de sirenes en werd er gesalueerd naar de slachtoffers van de brand. Aan de kazerne in Dendermonde hingen ook de vlaggen half stok. Een tiental brandweermannen namen er passend afscheid. Ook aan de kazernes in Zele, Lebbeke, Buggenhout, Hamme en Berlare werd er afscheid genomen met een laatste groet.