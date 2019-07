VIDEO Beslissing definitief, ondanks protest: freinetschool Appelbloesem moet dicht Nele Dooms

11 juli 2019

09u35 0 Dendermonde Ondanks protest voor de start van de gemeenteraad én hevig verzet van oppositiepartijen is de beslissing definitief: freinetschool De Appelbloesem in Appels moet dicht. Ook meerderheidspartijen CD&V en N-VA noemden de beslissing “emotioneel”, maar waren toch onverwurmbaar. De ouders van de Appelbloesem dienen klacht in bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur.

Met een eigen versie van het lied “Vlaanderen Boven” van Raymond van het Groenewoud zetten ouders en kinderen van freinetschool Appelbloesem uit Appels voor de start van de gemeenteraad de Grote Markt in Dendermonde op stelten. “De Appelbloesem, die kan je niet zomaar sluiten. Dendermonde komaan! Laat Freinet bestaan!”, klonk het luidkeels uit de monden van de actievoerders, gekleed in wit-groene t-shirts. Maar ondertussen is het duidelijk dat protestacties geen zoden aan de dijk brengen. De gemeenteraad besliste kort na de actie met een meerderheid van CD&V en N-VA tegen oppositie dat De Appelbloesem dicht moet.

Die oppositie had nochtans alles uit de kast gehaald in een poging de meerderheid op andere gedachten te brengen. In de discussies vielen harde woorden. “De sluiting is ongegrond”, meent raadslid Niels Tas (sp.a). “Er is zelfs niet gekeken of er eventueel een overnemer voor de freinetschool te vinden is in een ander net. En antwoorden op vele vragen van ouders komen er gewoonweg niet. Dit dossier gaat niet om kinderen, maar om politieke ego’s.”

VB-raadslid Stefaan Van Gucht stelde het nog steviger: “Dit is een sluiting uit rancune. CD&V heeft nooit kunnen verteren dat het jaren geleden voor blok gezet werd om een freinetschool op te starten en dat met een wisselmeerderheid beslist werd ook kleuteronderwijs op te starten. Wat nu gebeurt is weerwraak, op kap van de kinderen.” Ook Groen en Open Vld stelden vragen bij een gebrek aan analyse en onderzoek naar de mogelijke redenen waarom het in Dendermonde niet zo goed gaat met freinetonderwijs, terwijl overal elders in Vlaanderen dergelijke scholen uit hun voegen barsten. “Minste wat je zou kunnen doen is peilen naar de oorzaken en er oplossingen voor vinden, maar daar wordt gewoon geen moeite voor gedaan”, zegt Iris Uyttersprot (Groen).

Het Dendermondse stadsbestuur haalt twee argumenten aan voor de sluiting: “het dalend aantal leerlingen van De Appelbloesem en te grote investeringen in infrastructuur door stabiliteitsproblemen van het schoolgebouw, die niet in verhouding staan met het beperkt leerlingenaantal”. “Dit is niet het droomscenario voor een schepen van onderwijs”, geeft schepen Martine Van Hauwermeiren (CD&V) toe. “De stad heeft wel degelijk alles gedaan wat het kon voor De Appelbloesem. We communiceren de sluiting nu, maar de school blijft nog één schooljaar open als overgangsperiode. Zo hebben ouders de tijd om oplossingen voor hun kinderen te zoeken. Ze kunnen alleszins in onze andere gemeentescholen terecht.”

De ouders van De Appelbloesem reageren teleurgesteld en boos. “Niet dat we verwacht hadden dat tijdens de gemeenteraad het tij ineens zou keren”, zeggen mama’s Sandra Van Heffen en Lana Van den Brulle. “Het leek van meet af aan een voldongen feit dat onze freinetschool dicht moest. Volgens ons heeft de stad niet de juiste stappen gevolgd om tot deze sluiting te komen. Daarom hebben we ook klacht ingediend bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Dat is een juridisch orgaan dat de stad kan sanctioneren als ze vindt dat die de juridische regels niet respecteerde. Niet dat dit de beslissing tot sluiting ongedaan kan maken, maar we willen er een signaal mee geven dat het ‘spel’ allesbehalve eerlijk gespeeld is. Op 16 december buigt de commissie zich over deze zaak.”