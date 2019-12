Verzet en protest tegen “het normale” bij de Leeuwerckenaers Nele Dooms

04 december 2019

Amateurgezelschap De Leeuwerckenaers uit Dendermonde maakt zich op voor de première van een nieuwe toneelstuk. Voor “7 manieren om aan de kant te blijven” van René Verheezen is de regie in handen van huisregisseur Joris Moens. “In zeven scènes verkennen de acteurs de verschillende fases van een mensenleven”, zegt hij. “Iedereen speelt en zingt mee, willen of niet. Van de kindertijd tot de dood wordt geprobeerd iedereen in een keurlijf te houden. Ons stuk handelt over het verzet van de enkeling tegen die pletwals van de gevestigde orde.” Op de planken staan Dirk Abbeloos, Wim Baude, Rani De Vis, Branko Dehertogh, Irina Ophalvens, Lenneke Pieters, Kobe Vanderyse, Gerben Vanderyse en Annelies Van Geyte. Asley Van Cauter zorgt aan de piano voor live muziek. Voor de nieuwe productie kunnen De Leeuwerckenaers beroep doen op een reeks nieuwe, jonge acteurs. “Zij staan voor het eerst op het podium en zullen tonen wat ze in hun mars hebben”, klinkt het. Voorstellingen zijn er op 6, 7, 13 en 14 december, telkens om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de H.Hartschool, aan de Otterstraat in Sint-Gillis. Info en reservatie: 0478/22.49.88 of info@de-leeuwerckenaers.be.