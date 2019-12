Verzakking wegdek door versleten riolering: aannemer start volgende week met herstelling Nele Dooms

05 december 2019

17u26 0 Dendermonde Een aannemer zal op maandag 9 december starten met de herstellingen van een verzakking in de Oudegemsebaan, tussen huisnummers 118 en 126, in Oudegem. De verzakking deed zich hier een kleine twee weken geleden voor. Oorzaak is een gebrekkige riolering.

De herstellingswerken aan de verzakte riolering zullen in twee fasen verlopen. Maandag starten voorbereidende werken. Hiervoor worden ter hoogte van huisnummers 118 tot 126 een halve rijweg en het fietspad ingenomen als werkzone, in de rijrichting van Oudegem naar Dendermonde. Voetgangers hebben er wel nog een vrije doorgang en fietsers kunnen over het voetpad met de fiets aan de hand. Op de rijweg worden er tijdelijke verkeerslichten geplaatst om het verkeer beurtelings door te laten. De nieuwe verkeerslichten aan de spooroverweg zullen hierdoor tijdelijk niet werken.

Om conflicten te vermijden, moet het verkeer vanuit de Hoogtestraat verplicht naar rechts afslaan. Via de rotonde Appels kunnen bestuurders dan terugkeren naar Oudegem. Hoewel er naar aanleiding van het bouwverlof rond de feestdagen, van 23 december tot 6 januari, niet gewerkt wordt, blijven de verkeersmaatregelen in die periode wel gelden.

In een tweede fase zal de definitieve herstelling plaatsvinden. Hoe dat zal gebeuren, wordt momenteel nog onderzocht. Daarom is de duurtijd van deze fase ook nog niet duidelijk. Wel staat vast dat de Oudegemsebaan op dat ogenblik volledig zal afgesloten worden. Bestuurders moeten dan een omleiding volgen.