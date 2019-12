Verzakking in Zandstraat: herstel zal paar weken duren Nele Dooms

06 december 2019

16u38 2

Een aannemer start aanstaande maandag 9 december met herstellingswerken in de Zandstraat. Ter hoogte van huisnummer 30 heeft zich daar een verzakking in het wegdek voorgedaan. Om dat te herstellen, zal één rijstrook afgesloten worden. Het verkeer zal er beurtelings moeten passseren. Daarom geldt ook een snelheidsbeperking van dertig kilometer per uur. Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang. Deze werken, die tot 20 december zullen duren, kunnen verkeershinder veroorzaken.