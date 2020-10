Verwendag gaat digitaal: bibliotheek lanceert Enter Fstvl Nele Dooms

05 oktober 2020

14u42 1 Dendermonde De bibliotheek van Dendermonde gaat dit jaar met de jaarlijkse verwendag de digitale toer op. Het Enter Fstvl zal zelfs een heel weekend plaatsvinden, met heel wat verschillende activiteiten. “De drempel verlagen om zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met de digitale wereld is het opzet”, klinkt het.

Digitale innovaties en experimenten. Daar zal het tijdens het Enter Fstvl allemaal om draaien. “We mikken daarmee op alle Dendermondenaren”, zegt bibliotheekdirecteur Wendy Van den Abbeele. “Het digitale zit zo in onze leefwereld vervlochten, dat we er niet meer omheen kunnen. Toch is dat niet altijd even duidelijk of hebben mensen nog een zekere schroom om zelf met het digitale aan de slag te gaan. Wij willen hen overtuigen het toch eens te proberen. En bewijzen dat je niet naar Brussel of Gent moet voor digitale uitdagingen, maar dat ook hier kan vinden.”

Om dat waar te maken werkt de Dendermondse bibliotheek samen met tal van lokale partners. Het Entr Fstvl start vrijdag 9 oktober. In samenwerking met CC Belgica en de werkgroep Geruis vinden dan live-optredens plaats op de dakparking van de bibliotheek, aan de Kerkstraat. Bezoekers kunnen die avond deelnemen aan de augmented reality-installatie van Nearly Norman. Jonge kunstenaars verbonden aan ‘Lab58', het artistieke project van Jeugdhuis Zenith, exposeren visuele kunstvormen tijdens ‘Bring your own beamer’.

Belevenisparcours

Zaterdag 10 oktober staat in het teken van digitaal beleven, experimenteren en leren. Jonge gezinnen met kinderen vanaf drie jaar kunnen een digitaal belevenisparcours ontdekken met onder andere Video Delay, een Game Lab met als thema kunst en op expeditie met de Sojoez R97-ruimtecapsule. Er zijn augmented reality-stadsspellen op tablet, installaties van JEF, vintage en indie-arcadetoestellen om games op te spelen. Link vzw doet kritisch nadenken over fake news en Dendermonde is te verkennen via een onzichtbare wandeling. Experimenteren kan tijdens verschillende workshops, waaronder digitale fotografie, de eerste filmstapjes voor kleuters, TikTok en Cameo.

Tijdens een ‘Infotainmentmarkt’ zet de bib het online bibliotheekaanbod en heel wat nuttige apps in de kijker. Er is een demonstratie 3D-printen, een gespreksronde rond online privacy en een digitale remake van het voorleeshalfuurtje. En voor wie in het digitale landschap door de bomen het bos niet meer ziet, lanceert de bib het ‘Digitale Vragenuurtje’.

Het volledige programma bekijken kan via dendermonde.bibliotheek.be/enterfstvl. Vooraf inschrijven om deel te nemen, is noodzakelijk.