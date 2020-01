Versmalde rijstroken in Denstraat Nele Dooms

20 januari 2020

Er zal zich vanaf woensdag 22 januari enige verkeershinder voordoen in de Denstraat in Grembergen. Het Agentschap Wegen en Verkeer laat er detectielussen slijpen in beide rijstroken van de Denstraat, ter hoogte van het kruispunt met de N41. Die zijn nodig voor het aansturen van de bestaande flitspalen. Doorgaand verkeer blijft mogelijk, maar de rijweg wordt voor deze werken plaatselijk versmald. De werken zullen duren tot 30 januari, afhankelijk van de weersomstandigheden. Fietsers en voetgangers behouden hun doorgang. De werken waren eigenlijk al eerder gepland, maar werden uitgesteld naar deze week.