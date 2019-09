Verscherpte controles voor sluikstorters tijdens Week van de Handhaving Nele Dooms

27 september 2019

16u41 5 Dendermonde De komende week zullen zowel vrijwilligers als handhavers in Dendermonde verscherpte controles organiseren om sluikstorters aan te spreken en te sanctioneren. Tegelijk zullen inwoners met positief gedrag worden beloond. De actie kadert in de Handhavingsweek tegen zwerfvuil en sluikstorten.

Zwerfvuil en sluikstorten blijven een probleem en veel mensen ergeren er zich dood aan. Bovendien kost het de overheid handenvol geld aan opruimacties en heeft het een grote impact op het milieu. Om extra aandacht te vragen voor deze problematiek organiseert Mooimakers al voor de derde keer een nationale Handhavingsweek.

Ook afvalintercommunale Verko, actief in de regio Dendermonde, zet daar mee op in. Daarom zullen van 30 september tot 6 oktober verscherpte controles plaatsvinden om overtreders aan te spreken en te sanctioneren. “Omdat mensen aanspreken op wangedrag niet evident is, organiseerde Verko hiervoor een interactieve sessie voor politiemedewerkers en vrijwilligers die regelmatig zwerfvuil inzamelen. Zo kunnen ze overtreders op een professionele manier aanspreken”, klinkt het.

Maar er komen ook beloningen voor wie het goed doet. Op sites met glasbollen zullen medewerkers van de Handhavingscel volgende week kleine beloningen uitdelen aan inwoners die glazen flessen en bokalen correct sorteren en geen ander afval achterlaten aan glascontainers. “De strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten blijft immers hoog op de agenda staan van Verko, want dagelijks moeten glasbollocaties proper gemaakt worden en sluikstorten daar verwijderd”, klinkt het. “Sinds dit voorjaar beschikt Verko overigens over tien mobiele camera’s die ook inzetbaar zijn op glasbolsites, om zo sluikstorters af te schrikken.”

