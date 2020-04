Exclusief voor abonnees Verpleegster Liesbeth (26) werkt op de Covid-afdeling van AZ Sint-Blasius: “Opgeleid om te zorgen, niet om lijkzakken te hanteren” Nele Dooms

15 april 2020

11u29 96 Dendermonde “We zijn opgeleid om te zorgen, om beter te maken. Niet om machteloos van de zijlijn toe te kijken hoe een lichaam moet vechten of om lijkzakken te hanteren.” Dat zegt de jonge verpleegster Liesbeth De Smedt (26). Eigenlijk is ze vroedvrouw maar sinds dag één draait ze mee op de eerste Covid-afdeling die het AZ Sint-Blasius in Dendermonde midden maart opende. Voor HLN getuigt ze over haar werk en de zware weken die er al opzitten. “We houden moed door ons op te trekken aan de lichtpuntjes van patiënten die weer beter worden.”

Vijf weken is Liesbeth De Smedt uit Dendermonde ondertussen onafgebroken aan de slag op de Covid-afdeling van het AZ Sint-Blasius. “Hoewel ik vroedvrouw ben van opleiding, draaide ik al een vijftal jaar mee op de dienst voor longziekten in afwachting van een plaatsje vrij voor mij op de materniteit”, vertelt ze. “Omdat het coronavirus de longen aantast, was het evident dat deze dienst de eerste was die in een Covid-afdeling transformeerde. Ik heb niet getwijfeld om daar als verpleegster mee in te stappen.”

Papa en broer risicopatiënten

Al is er wel angst, angst om besmet te worden met het coronavirus. “Ik ben niet bang om zelf ziek te worden, wel om mensen in mijn omgeving te besmetten”, vertelt Liesbeth. “Niemand wil zijn collega’s ziek maken. We kunnen het ons door de werkdruk niet permitteren om uit te vallen. Ik wil natuurlijk ook mijn familie behoeden van dit smerige virus. Ik ga al weken niet bij mijn ouders langs, ook niet bij mijn broer. Hij en mijn vader zijn na een orgaantransplantatie risicopatiënten. Ik mag er niet aan denken dat zij het coronavirus zouden oplopen. Ik blijf er dus weg. Ook omdat je je na een shift in het ziekenhuis, zelfs met constant wisselen van beschermkledij en handen wassen, eigenlijk echt vies en vuil voelt. Dat besmettingsgevaar kruipt echt in je hoofd.”

Liesbeth vond vooral de eerste twee weken op de afdeling moeilijk. “De afdeling was nog maar net open of de eerste patiënten waren er al”, klinkt het. “Maar het was de onzekerheid over wat nog komen ging, die het heel moeilijk maakte. Het aantal patiënten liep heel snel op, maar niemand wist wanneer dit zou stopen. Niemand wist hoe erg het zou worden... We kregen in die begindagen ook veel bewoners van rusthuizen binnen, waar we alleen nog comfort konden bieden en waarvan we wisten dat ze niet konden genezen. Het blijft wringen om mensen te moeten laten gaan. We zijn gemaakt om te zorgen, niet om patiënten in een lijkzak te stoppen. Daarvoor zijn we geen verpleger geworden.”

“Overlijdens incasseren is het zwaarste”, vindt Liesbeth. “Ik en al mijn collega’s hebben het daar bijzonder moeilijk mee. Vooral omdat in deze situatie er ook geen mogelijkheid is om op een degelijke manier afscheid te nemen van de familie. We hebben hier ook oudere koppeltjes zien binnen komen, eerste de ene en een paar dagen later de partner. Om ze vervolgens te zien sterven, alleen of met twee. Dat is hartverscheurend.”

Maar er zijn ook lichtpuntjes. “We trekken ons op aan die patiënten die we zagen vertrekken naar de dienst Intensieve Zorgen en die we zien terugkomen naar onze afdeling omdat ze weer beter zijn en bij ons nog wat moeten aansterken”, klinkt het. “Dat maken we sinds een paar weken mee. In het begin zagen we alleen maar mensen vertrekken. Nu komen ze ook terug. En een paar patiënten mochten we zelfs al uitzwaaien omdat ze weer naar huis mochten. Dat geeft ons de moed om door te gaan en te blijven vechten tegen het virus.”

Machteloos

Al is dat vechten relatief. “Feit is dat de patiënten in kwestie het zelf moet doen. Het eigen lichaam moet de corona bestrijden”, zegt Liesbeth. “We hebben geen medicijn en kunnen eigenlijk niet veel meer doen dan deze mensen verzorgen. We proberen het hen zo comfortabel mogelijk te maken, maar voor de rest moeten we machteloos van aan de zijlijn toekijken hoe ze het er vanaf brengen. Dat is niet simpel, want je wil echt helpen. Corona is een smerig virus, maar ook een stil. Je kan je niet inbeelden hoe stilletjes het op onze afdeling is. Patiënten zijn zo moe en uitgeteld dat ze gewoon de fut niet hebben om ook maar iets te doen of te zeggen. Elke inspanning, elke babbel is te veel. Zelfs jonge mensen slagen er niet meer in zich zelf wat op te frissen. Er is vaak zelfs geen energie genoeg om via de gsm even met familie te praten. Vreselijk...”

Ventileren over de ellende bij vriendinnen, zit er momenteel niet in. Iedereen moet in zijn kot blijven. “Na zware momenten op het werk kon ik er van genieten met vriendinnen iets te gaan drinken en te praten over mijn ervaringen”, zegt Liesbeth. “Maar dat kan nu niet. Gelukkig zijn er wel de collega’s. We praten veel met elkaar. Voordeel is dat zij als geen ander weten hoe het is, omdat ze er midden in staan.”

Samen met tal van anderen hoopt Liesbeth dat de crisis snel voorbij is. “Al zijn we hier met de collega’s bang voor een tweede piek”, zegt ze eerlijk. “En dat we het dan niet gaan aankunnen en het nog veel langer zal duren. Al zijn we blij dat ons ziekenhuis tot nu toe van rampscenario’s, zoals bijvoorbeeld in Limburg, gespaard gebleven is. Ik hoop dat mensen zich erg strikt aan de coronaregels blijven houden om nog erger te voorkomen. Dat applaus elke avond voor de zorg, dat doet ons echt deugd. Maar we hebben, om eerlijk te zijn, meer aan mensen die de maatregelen goed volgen.”