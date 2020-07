Verontrustende trend in Covid-19 Testpunt: aantal patiënten die positief testen op corona neemt toe en meer superverspreiders Nele Dooms

16 juli 2020

17u32 10 Dendermonde Corona lijkt terug van nooit weggeweest. Met een stijging van 12 procent nieuwe bevestigde besmettingen lijkt een tweede golf zich aan te dienen in ons land. En dat merken ze ook in het Covid-19 Testpunt van de Huisartsenwachtpost Vehamed op de site De Kroon in Dendermonde. De jongste dagen testen personen die er zich aandienen steeds vaker positief. “Het zijn ook vaker jongere mensen én superverspreiders”, klinkt het. De huisartsen dringen er nogmaals op aan dat iedereen zich goed aan de maatregelen houdt.

Er komen de jongste dagen meer patiënten langs in het ‘Covid-19 Testpunt’ dat het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius en huisartsenwachtpost Vehamed samen hebben opgezet op de site van De Kroon, aan de Kroonveldlaan in Dendermonde. Patiënten die mogelijk een besmetting met Covid-19 opliepen, worden er door hun huisartsen naartoe gestuurd om daar getest te worden. Het ziekenhuis laat er ook al haar patiënten die een operatie moeten ondergaan vooraf testen. “Bij de start van de coronacrisis in maart kenden we aan het Covid-testpunt pieken tot tachtig bezoekers per dag”, weet Bart De Letter, voorzitter van huisartsenkring Vehamed. “Daarna begon dat aantal zachtjes te dalen, tot een twintig à dertig per dag. Maar de jongste dagen merken we weer een niet te miskennen stijging.”

Er dienen zich bovendien niet alleen meer mensen aan om getest te worden, een groter aandeel blijkt ook nog eens positief aan corona dan vroeger. “Er is inderdaad een licht stijgende trend”, zegt De Letter. “Dat stellen we vast sinds begin deze week. Waar voordien het aantal positieve stalen heel stabiel rond 1 procent lag, ligt het de voorbije dagen eerder hoger, zo rond 2 procent. We gaan die cijfers de komende dagen zeker intensief verder opvolgen.”

Superverspreiders

Opmerkelijk is dat één derde van de positieve patiënten die in het testpunt de jongste tijd gedetecteerd werden, jonger dan 35 jaar oud is. Bovendien blijken het meer zogeheten ‘superverspreiders’ te zijn. “Bij positieve patiënten zijn er twee groepen”, legt De Letter uit. “De ene groep heeft Covid-19, maar is weinig besmettelijk. De andere groep met corona is dan weer heel erg besmettelijk. Zij hebben als het ware een wolk van besmettelijkheid rond zich hangen. Die zorgen ervoor dat anderen veel makkelijker besmet worden als ze in hun buurt komen. Die toename van superverspreiders is verontrustend. Een verklaring is er niet voor.”

Naar aanleiding van deze nieuwe trend benadrukken de huisartsen van Vehamed dat de voorzorgsmaatregelen in kader van de coronacrisis erg belangrijk blijven. “We kunnen niet genoeg de belangrijkheid van handhygiëne, mondmasker en social distancing benadrukken”, klinkt het. “Wie symptomen vertoont, moet telefonisch contact opnemen met de eigen huisarts of in het weekend met de huisartsenwachtpost. Wie besmet is, werkt best actief mee aan de contacttracing.”