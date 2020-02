Vernieuwing voor overweg en wegdek in Bareelstraat Nele Dooms

01 februari 2020

Infrabel plant werken aan de spoorwegovergang in de Bareelstraat in Sint-Gillis-Dendermonde. Naar aanleiding van de vernieuwing van de overweg, zal ook een deel van het wegdek naar de overweg vernieuwd worden. De werken starten op maandag 3 februari en zullen tot 14 februari duren. Naar aanleiding hiervan zal de overweg afgesloten worden voor auto’s, maar ook voor fietsers en voetgangers. Er is een omleiding voorzien in beide richtingen via de Elsbosstraat, de Spoorwegstraat, de Pastoor Claeysstraat en de Burgemeester Potiaulaan. In de Hullekenstraat, de Pastoor Claeysstraat, de Spoorwegstraat en de Spoorwegstraat geldt een tijdelijk parkeerverbod. Doorgaand verkeer rijdt best om via de N41 en de Heirbaan en niet via het centrum van Sint-Gillis.