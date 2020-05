Vernieuwing spoorlijn 53 start weer op: dit weekend al terug werken Nele Dooms

14 mei 2020

18u32 0 Dendermonde Door de coronacrisis lagen de werken een tijd stil, maar de vernieuwing van de spoorlijn 53 tussen Dendermonde en Mechelen start nu toch weer op. Dat heeft Infrabel aan het Dendermondse stadsbestuur laten weten. Dit weekend vinden al opnieuw werken plaats.

De vernieuwing aan de spoorlijn van Mechelen tot Dendermonde is één van de grootste werven van Infrabel. Het gaat om een totale spoorvernieuwing van ballast, dwarsliggers en rails. Ook de bovenleidingen worden vernieuwd, wissels aangepast en seininrichting vernieuwd. Tegelijk vinden onderhoudswerken plaats. In en rond Dendermonde vernieuwt Infrabel de seininrichting en de overweg van de Boonwijkstraat. Tot juni gebeuren er voorbereidende werken, gevolgd door grote moderniseringswerken in juli.

Omdat dit weekend al terug gewerkt wordt, zal het treinverkeer op zaterdag 16 en zondag 17 mei tussen Mechelen en Dendermonde volledig onderbroken zijn. Dat is ook het geval op zaterdag 23 en zondag 24 mei en van zaterdag 4 juli om middernacht tot maandag 27 juli om 5 uur ‘s morgens. De NMBS legt dan vervangbussen in voor de reizigers. Daarnaast kunnen de werken voor de buurtbewoners ook lawaaihinder veroorzaken, ’s nachts in de week en tijdens de voorziene weekends. De werken zijn mobiel en bewegen zich voort over de spoorlijn.