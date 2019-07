Vernieuwing Scheepswerfstraat en Bakkerstraat uitgesteld Nele Dooms

08 juli 2019

De geplande vernieuwingswerken aan de Scheepswerfstraat in Baasrode en de Bakkerstraat in Grembergen zijn uitgesteld. Normaal gezien ging een aannemer deze maand aan de slag om het wegdek van deze straten af te frezen en in de plaats een nieuwe toplaag in asfalt aan te leggen. De asfalteringswerken zullen echter pas na het bouwverlof plaatsvinden. Voor de Scheepswerfstraat zal de aannemer drie werkdagen nodig hebben. Voor de Bakkerstraat gaat het om een tiental werkdagen. Tijdens deze asfalteringswerken worden de straten tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Bestuurders moeten een wegomlegging volgen. Woningen en garages in de werfzone zijn dan tijdelijk onbereikbaar. Er geldt ook een parkeerverbod tijdens de werkuren.