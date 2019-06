Verlichting voor fietssnelweg Nele Dooms

03 juni 2019

18u46 5

Er is voortaan verlichting voorhanden op het traject van de nieuwe fietssnelweg langs de N41 ter hoogte van Grembergen. Het langeafstandsfietspad loopt tussen Sint-Niklaas en Dendermonde. Ter hoogte van Grembergen over een lengte van een drietal kilometer was aanvankelijk geen verlichting voorzien. Het Dendermondse stadsbestuur heeft nu langs het traject een tachtigtal verlichtingspalen geïnstalleerd. Die functioneren op energiezuinige ledlampen. Daardoor is deze nieuwe fietssnelweg voortaan ook ‘s avonds en in de winter goed verlicht.