Verkoeling zoeken? Dat pakken deze oldtimer-liefhebbers als in een film aan Nele Dooms

13 augustus 2020

12u09 3 Dendermonde/Waregem Zweten is het dezer dagen met de aanhoudende hittegolf en tropische temperaturen. En dus zoekt iedereen wel zijn eigen manier om van wat verkoeling te kunnen genieten. Ook Dirk Decavel en Veerle Loosvelt uit Waregem doen dat op hun eigen manier. En dat levert een idyllisch plaatje op.

Een geparkeerde witte oldtimer met open dak in de grasberm naast de Hoofdstraat in de Dendermondse deelgemeente Appels, vlakbij het domeinbos Oude Schelde. En in de schaduw van de bomen twee ligstoeltjes met daarin Dirk en Veerle, lezend in een boek en frigobox met koel flesje rosé in bij de hand. Het leek een scène uit een film voor wie er langsreed, maar het was pure realiteit. De twee hoofdrolspelers genoten alleszins zienderogen van de rust op deze plaats en de koelte van het bos.

“We zijn er op uit met onze oldtimer uit 1975, vanuit onze woonplaats in Waregem en volgen de Scheldelandroute. Die kronkelt in een lus langs de Schelde tussen Temse, over Dendermonde, tot Wichelen en terug”, vertelt Dirk. “De wagen met open dak biedt een aangenaam windje tijdens het rijden. Maar het wordt toch heel warm en daarom maken we een tussenstop langs de kant van de weg om even te verpozen. We maken regelmatig trips met onze oldtimer. De Scheldelandroute bevalt ons heel erg. En dit bos Oude Schelde, waar blijkbaar een mooie wandeling doorloopt, ziet er erg aanlokkelijk uit. We komen zeker nog terug.”