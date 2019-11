Verko zorgt voor extra glasbollen tijdens eindejaarsperiode Nele Dooms

26 november 2019

16u38 6 Dendermonde De afvalintercommunale Verko, actief in Dendermonde en omgeving, zorgt tijdens de komende eindejaarsperiode voor extra glasbollen. Die moeten de extra toevoer van glazen flessen en bokalen in de nieuwjaarsperiode opvangen. Er komen in totaal zestien extra containers in de verschillende gemeenten van het werkingsgebied.

Zowel op het einde als bij het begin van het nieuwe jaar krijgen glasbollen doorgaans heel wat flessen en bokalen te slikken. Omdat dit in het verleden al eens kon zorgen voor overvolle glasbollen en de daarbij horende opeenstapeling van glas rond de containers, besliste Verko om extra exemplaren te voorzien. Dat is nu al enkele jaren het geval. Ook nu zullen vanaf begin december extra bollen geplaatst worden. Die blijven beschikbaar tot eind januari 2020.

In Dendermonde komen er extra glasbollen aan de Mechelsesteeenweg op de parking aan de Kroonveldlaan, in de Sint-Jorisgilde, de sporthal van Oudegem en het Camille Marchantplein in Sint-Gillis. In Lebbeke komt een extra glasbol aan het Meysveld en in Hamme aan de Dokter H.Hyleboslaan en Mergelbeek. In Buggenhout worden extra exemplaren voorzien op de stationsparking en aan de Platteput en in Berlare aan het politiekantoor en in de Leopolddreef.

Verko benadrukt dat het er alles aan doet om overvolle glascontainers te voorkomen. “Ondanks de extra dienstverlening, kan het evenwel altijd zijn dat een glasbol toch eens niet tijdig geledigd wordt”, zegt directeur Peter De Leeuw. “We zullen eventuele problemen snel aanpakken, maar vragen de inwoners wel om glas niet naast een volle container te plaatsen. Is de container vol, dan moeten ze hun glas tijdelijk weer meenemen naar huis of een andere glasbolsite zoeken.”