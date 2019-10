Verko zet deuren Kringloopwinkel open Nele Dooms

14 oktober 2019

16u40 0

Afvalintercommunale Verko van Dendermonde zet op zaterdag 19 oktober de deuren van haar kringloopwinkel open. Die bevindt zich aan de Bevrijdingslaan in Appels. De opendeurdag is een jaarlijkse gewoonte. “Spullen die iemand niet meer nodig heeft en die nog goed ogen, kunnen hier een tweede leven krijgen”, zegt Marie-Lise Van Wassenhove van Verko. “Zo helpen we de afvalberg verminderen. Wie de Kringloopwinkel bezoekt, kan steevast leuke spullen aan kleine prijsjes vinden. Met wat creativiteit kunnen ze een unieke en hippe toets krijgen.” Naar aanleiding van de opendeurdag is er in de Kringloopwinkel in Appels zaterdag allerlei randanimatie voorzien. Er zijn ook de hele dag kortingen van vijftig procent. Info: 052/25.18.30.