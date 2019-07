Verko vecht veroordeling wegens discriminatie aan en gaat in beroep tegen vonnis Nele Dooms

18 juli 2019

16u37 4 Dendermonde Afvalintercommunale Verko van Dendermonde gaat in beroep tegen haar veroordeling wegens discriminatie. De Dendermondse arbeidsrechtbank oordeelde begin dit jaar dat Verko zich tegenover vakbondsman Martin Christiaens schuldig maakte aan ‘discriminatie wegens syndicale overtuiging’. Daar blijkt de intercommunale zich nu niet zomaar bij te neer leggen.

Vaksbondsafgevaardigde Martin Christiaens was naar de rechtbank gestapt nadat hij bij Verko een andere jobfunctie kreeg toebedeeld, een job met een heel andere invulling dan de chauffeur die hij normaal was. Christiaens moest onder andere twee dagen per week schoonmaken in de composteringsafdeling, een job die bij het Verko-personeel als de meest vreselijke aanzien wordt. De man beschuldigde Verko van ‘discriminatie op basis van syndicale overtuiging’. “Ze zoeken mij omdat ik als vakbondsafgevaardigde de spreekbuis van de ongenoegens bij de werknemers was”, meende hij. “Dat werd me niet in dank afgenomen. Ik werd plots zelf aangevallen en er startte een ganse pestcampagne tegen mij.”

De vakbondsman kreeg gelijk van de arbeidsrechtbank. Die oordeelde dat er genoeg aanwijzingen en verklaringen in het dossier zaten dat Christiaens ongunstiger behandeld werd dan een ander personeelslid in een gelijkaardige situatie en bleek ervan overtuigd dat de discriminatie effectief gevolg was van de syndicale overtuiging van Christiaens. De man was ondertussen overigens ontslagen bij Verko. Aan het vonnis van de rechtbank ging een heel turbulente periode met tal van stakingen van Verko-personeel vooraf.

Nu blijkt dat de afvalintercommunale het vonnis van de Dendermondse rechter aanvecht. Het beroep zal begin januari voorkomen in het Arbeidshof in Gent. Martin Christiaens roept zijn sympathisanten en syndicaal afgevaardigden van ACOD, ACV en VSOA op via zijn Facebookpagina om hem daar te komen steunen. “Ik ben niet geschrokken dat Verko in beroep gaat, ik had dit verwacht”, zegt hij. “De intercommunale gaat in beroep met zuur betaalde belastingcenten van de burgers. En dat terwijl ik mijn werk altijd met hart en ziel heb gedaan. Ik kwam op voor de huisvuilophalers, maar dat is me door de directie nooit in dank afgenomen.”

Een reactie bij Verko was niet mogelijk omdat waarnemend directeur Peter De Leeuw met vakantie is.