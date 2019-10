Verko start met ophaling van asbest aan huis Nele Dooms

29 oktober 2019

17u50 4 Dendermonde De afvalintercommunale Verko, actief in onder andere Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Hamme en Berlare, start vanaf november met de ophaling van gebonden asbest aan huis. Daarmee breidt de dienstverlening van het recent opgerichte asbestloket uit. Verko draagt hiermee haar steentje bij aan de doelstelling “een asbestveilig Vlaanderen”.

Concreet gaat het om de ophaling aan huis van gebonden asbest, zoals golfplaten, dakleien, schoorstenen en bloempotten vervaardigd uit asbestcement. Inwoners uit het werkingsgebied van Verko, kunnen hiervoor telefonisch of via email een afspraak maken met het asbestloket van Verko. Deze dienst bestaat sinds dit voorjaar en adviseert de inwoners over het veilig verwijderen en verpakken van asbest. Dit initiatief wordt gesteund door Openbare Afvalstoffenmaatschappij OVAM.

“Voor 30 euro komt Verko-personeel verpakte gebonden asbestmaterialen aan huis ophalen”, zegt Bart Descamps, afdelingshoofd afvalbeheer van Verko. “We zorgen dan ook voor een beschermingsset en een zak om de materialen te verpakken. Bij de aanvraag voor de ophaling zullen wij het juiste type zak bepalen, bijvoorbeeld een plaatzak of een kuubzak.”

Zelf gebonden asbest naar het recyclagepark brengen, blijft ook nog steeds mogelijk, op voorwaarde dat het materiaal verpakt is. De eerste twintig verpakkingen zijn gratis. Op het containerpark zijn beschermingssets en foliezakken te koop. Info: asbestloket@dds-verko.be of 052/25.18.11.