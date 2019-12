Verko plant meer ondergrondse glasbollen Nele Dooms

18 december 2019

17u06 4 Dendermonde Afvalintercommunale Verko, actief in de regio Dendermonde, plant de plaatsing van meer ondergrondse glasbollen. Ook ondergrondse inzameling van andere afvalsoorten wordt bekeken.

Het project met ondergrondse glascontainers werd het voorbije jaar in de verschillende gemeenten van het werkingsgebied van Verko opgestart en zal uitbreiding krijgen. Momenteel telt elke gemeente, waaronder Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Hamme en Berlare, van het werkingsgebied al een ondergrondse glascontainer, twaalf in totaal. “Er komen nog eens zes ondergrondse containers voor glas bij”, zegt voorzitter Dirk Abbeloos. “Maar ook voor het ander afval willen we via een proefproject ondergrondse inzameling onderzoeken. Dat zou onder andere via sorteerstraten kunnen bij hoogbouw, meergezinswoningen en nieuwe woonwijken.”

Voorts wil Verko de komende jaren via campagnes aandacht vragen voor het correct sorteren en vermijden van afval. De acties kunnen zich onder andere focussen op kringloopwerking, zwerfvuil, voedselverspilling en aanpak van de peukenproblematiek. Verko wil ook meer actief sensibiliseren en zal communicatie uitwerken op maat van doelgroepen, zoals scholen, wijken, anderstaligen en nieuwe inwoners. Om de aangesloten gemeenten te kunnen ondersteunen bij het organiseren van duurzame evenementen onderzoekt Verko een totaaloplossing rond de aankoop en logistiek van herbruikbare bekers.