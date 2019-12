Verko past openingsuren aan tijdens eindejaarsperiode Nele Dooms

22 december 2019

11u50 10 Dendermonde Afvalintercommunale Verko, actief in de regio Dendermonde, past tijdens de eindejaarsperiode de openingsuren van de containerparken en kringloopwinkel aan.

De inwoners van de gemeenten in het werkingsgebied, zoals Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare en Hamme, kunnen blijven rekenen op de huis-aan-huis inzameling van afval. Op dinsdag 24 december zijn wel bijna alle recyclageparken gesloten. Enkel de parken van Lebbeke, open van 13 tot 17.45 uur, en Appels zijn open. Dat van Appels sluit wel uitzonderlijk om 15 uur. Op donderdag 26 december 2019 is enkel het recyclagepark van Lebbeke gesloten. Op dinsdag 31 december is het containerpark van Lebbeke gewoon open tot 17.45 uur. Alle andere parken sluiten uitzonderlijk om 15 uur. Op vrijdag 10 januari openen de parken van Berlare, Buggenhout, Hoogveld Dendermonde en Hamme pas om 15.30 uur. Dat van Appels opent om 15 uur en dat van Lebbeke is gewoon open van 12.30 tot 17.45 uur. Op dinsdag 24 en 31 december is de kringloopwinkel van Appels gesloten vanaf 15 uur. Op vrijdag 10 januari zal kringloopwinkel Appels uitzonderlijk gesloten zijn tussen 13 en 15 uur.