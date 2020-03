Verko neemt bijkomende maatregelen om huisvuilophaling te garanderen Nele Dooms

19 maart 2020

14u08 0 Dendermonde Afvalintercommunale Verko, actief in onder andere Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Hamme en Berlare, neemt bijkomende coronamaatregelen om de dienstverlening van de huis-aan-huisophaling van afval te blijven verzekeren. Werknemers mogen met maximum twee in de vrachtwagen. De andere ophalers worden met andere voertuigen naar het startpunt gebracht.

“Om ook de afvalinzameling aan huis veilig uit te voeren, neemt Verko extra maatregelen met het oog op social distancing”, zegt voorzitter Dirk Abbeloos. “Dit heeft geen impact op de inwoners, want alle geplande ophaalrondes gaan nog steeds door. Maar voor onze medewerkers is het wel belangrijk.”

De verko-ploegen rijden ’s ochtends uit met één chauffeur en één ophaler in de vrachtwagencabine. Zo is de social distancing van 1,5 meter tussen de werknemers gegarandeerd. Voor de rondes waar nood is aan een tweede ophaler, zet Verko extra vervoer in om de ophaler naar de start van de ronde te brengen en te gaan halen op het einde van de werkdag. Ophalers mogen ook individueel zelf naar de start van de ronde rijden als ze dat willen.

Evaluaties

De ophaaldienst was donderdag alvast weer aan de slag om het afval aan huis op te halen, in alle negen gemeenten die tot de werkingsregio van Verko behoren. Voorlopig telt de ophaaldienst nog voldoende werknemers om alle op de afvalkalender vermelde ophaalrondes uit te voeren.

“De situatie wordt wel iedere dag geëvalueerd”, zegt Abbeloos. “De dienst krijgt ook vrijwillig de versterking van parkwachters die tijdelijk hun job op het containerpark niet kunnen uitoefenen omdat die gesloten zijn. Daardoor is er voorlopig voldoende capaciteit om overal het afval op te halen. We raden onze inwoners wel aan om de Facebookpagina en de website van Verko regelmatig te raadplegen voor de actuele stand van zaken.”