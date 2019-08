Verkeersverbod voor rommelmarkt Nele Dooms

08 augustus 2019

16u07 1

Naar jaarlijkse gewoonte vindt er ook deze maand augustus een rommelmarkt plaats in en rond de Broekkantstraat in Baasrode. Standhouders met tweedehands spullen vatten post op vrijdag 9 augustus. De rommelmarkt start om 14 uur en duurt tot 21 uur. Bezoekers zijn welkom in de Broekkantstraat, de Broekkouter, en delen van de Meibosstraat en de Frans Bonduelstraat. Om alles veilig te laten verlopen worden al deze straten vrijdag afgesloten voor het verkeer van 9 tot 22 uur. Er geldt ook een parkeerverbod.