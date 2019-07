Verkeersverbod voor buurtfeest Klein Kwartier Nele Dooms

09 juli 2019

16u36 0

Het stadsbestuur van Dendermonde voert in het stadscentrum extra verkeersmaatregelen in. Aanleiding is het buurtfeest van het Klein Kwartier op zondag 14 juli. Vanaf 12 uur vieren de bewoners van de Lodewijk Dosfelstraat, de Kapittelstraat, het O.L.V.-Kerkplein, de Nachtegaalstraat en een deel van de Kerkstraat samen feest. Hiervoor wordt in de Lodewijk Dosfelstraat het stukje straat tussen de Kerkstraat en de Kapittelstraat verkeersvrij gemaakt. De straat wordt afgesloten voor autoverkeer van 8 tot 20 uur. Er geldt ook een parkeerverbod.