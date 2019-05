Verkeersverbod door wijkfeesten Nele Dooms

29 mei 2019

15u11 5

Naar aanleiding van de jaarlijkse Wijkfeesten in de wijk van de Donckstraat en Vlotgraslaan in Dendermonde, neemt het Dendermondse stadsbestuur enkele extra verkeersmaatregelen. De Wijkfeesten vinden plaats van donderdag 30 mei tot en met zondag 2 juni. Er zijn allerlei activiteiten zoals live optredens, een rommelmarkt, demonstraties van de hondenclub en een eetfestijn. Om alles veilig te laten verlopen wordt het Pater Ruttenplein tot en met maandagavond 3 juni verkeersvrij. Er geldt ook een parkeerverbod. In de Ros Beiaardstraat en de Koning Boudewijnlaan, tussen de Ros Beiaardstraat en de Donckstraat, geldt op op zaterdag 1 juni een verkeers- en parkeerverbod. Dat is geldig van 6 tot 19 uur naar aanleiding van de rommelmarkt.