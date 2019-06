Verkeersmaatregelen voor wielerwedstrijd Nele Dooms

20 juni 2019

16u59 1

Er wordt zondag 23 juni gekoerst in Dendermonde. De wielerwedstrijd voor de vrije liefhebbers VWF start om 13 uur. De renners koersen door de Bijlokestraat, Ros Beiaardstraat, Nieuwburcht, Kwintijnpoort, Sint-Onolfsdijk en Nieuwe Tijsluis. Straten van het parcours worden voor de wedstrijd niet afgesloten voor het verkeer. Maar chauffeurs mogen wel niet doorrijden als de renners passeren. Bovendien wordt een parkeerverbod ingesteld vanaf 9.30 uur tot het einde van de wedstrijd. In de Bijlokestraat, tussen Nieuwe Tijsluis en Donckstraat, wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Het verkeer moet in dit deel van het parcours meerijden in de rijrichting van de wielerwedstrijd.