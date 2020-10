Verkeerslichten op omleidingsroute door werken Zeelsebaan weer aangepast: “Voor vlottere doorstroming” Nele Dooms

06 oktober 2020

17u57 2 Grembergen Er is opnieuw een aanpassing doorgevoerd op de omleidingsbaan in Grembergen naar aanleiding van de werken op de Zeelsebaan. De verkeerslichten op het kruispunt van de Leugestraat en Grootzand zijn bijgesteld. Dat zou het verkeer op dat traject vlotter moeten doen verlopen en zo ook sluipverkeer tegengaan.

De Zeelsebaan wordt heraangelegd en voor het anderhalf jaar dat dit zal duren, is de weg volledig afgesloten voor het verkeer. Chauffeurs moeten daardoor omrijden via een omleidingstraject langs Grootzand, Leugestraat en Kleinzand. Nadat de start daarvan midden september verkeerschaos veroorzaakte, werden meteen enkele aanpassingen doorgevoerd op het traject. Zo werden de tijdelijke verkeerslichten op het kruispunt van Leugestraat met Grootzand al eens anders afgesteld. Na evaluatie is dat nu opnieuw gebeurd. Ook de vaste lichten ter hoogte van de Bakkerstraat werden bijgesteld.

“De groene fase voor het verkeer dat de omleidingsweg volgt, is verhoogd naar 90 seconden terwijl verkeer op de zijwegen maar 20 seconden groen heeft”, zegt korpschef Patrick Feys. “Dat zorgt ervoor dat het verkeer op het traject veel vlotter kan doorrijden, met een extra doorstroming van 10 minuten per uur. Daardoor krimpt de file aanzienlijk. Extra voordeel daarvan is dat chauffeurs minder geneigd zijn sluiproutes te zoeken en te nemen.”

De lokale politie blijft bovendien inzetten op controles van vrachtwagenchauffeurs die het tonnageverbod van 3,5 ton op het omleidingstraject negeren. Daarvoor wordt sinds kort samengewerkt met de politiezone Hamme/Waasmunster en politiezone Berlare/Zele. In totaal werden al 12 controles gedaan en werden 137 vrachtwagens gecontroleerd. 95 van hen kregen een boete voor het niet respecteren van het tonnageverbod, 12 kregen een waarschuwing. “Ook de nachtploegen controleren regelmatig de doorgang van zwaar vervoer op de omleidingsweg en de sluipwegen”, zegt Feys.