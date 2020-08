Verkeershinder verwacht op Mechelsesteenweg wegens werken aan rijweg Nele Dooms

20 augustus 2020

14u25 0 Dendermonde Er zullen aanstaande week werken plaatsvinden op de Mechelsesteenweg in Dendermonde. Die zullen verkeershinder veroorzaken.

Een aannemer moet in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer op de Mechelsesteenweg de rijweg in asfalt herstellen. De werfzone bevindt zich tussen de verkeerslichten aan de N41 en de rotonde aan het industrieterrein Hoogveld. De werken beginnen op maandag 24 augustus en zullen duren tot woensdag 26 augustus.

Tijdens de werken kan het verkeer op de Mechelsesteenweg nog slechts in één richting rijden: komende van Baasrode richting Dendermonde. Andere bestuurders moeten voor de tegenovergestelde richting een wegomleiding volgen. Die is uitgestippeld via de N41, Vlassenhout en Hoogveld. Fietsers en voetgangers hebben wel altijd doorgang.