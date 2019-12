Verkeershinder verwacht door werken op Zogsebaan Nele Dooms

05 december 2019

Omdat er binnenkort werken starten op de Zogsebaan in Grembergen wordt er verkeershinder verwacht. Er zullen van 9 tot 13 december herstellingen gebeuren aan een defecte middenspanningskabel in de rijweg. Daarvoor is het nodig om een veilige werfzone af te bakenen. Eén rijstrook wordt hiervoor afgesloten. Omdat het verkeer beurtelings langs de werfzone moet passeren, zullen er tijdelijke verkeerslichten geplaatst worden. Fietsers en voetgangers blijven doorgang hebben en handelaars blijven bereikbaar. Ter hoogte van de werken geldt een snelheidsbeperking. De werfzone bevindt zich ter hoogte van de Zogsebaan huisnummer 50.