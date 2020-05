Verkeershinder op Schoonaardebaan Nele Dooms

03 mei 2020

10u29 0 Dendermonde Er zal zich de komende weken verkeershinder voordoen op de Schoonaardebaan in Schoonaarde. Farys plant er werken.

Een aannemer zal in de loop van mei een rioolaansluiting aanleggen in de Schoonaardebaan, ter hoogte van huisnummer 101. De aangekondigde werkperiode situeert zich van 4 tot 28 mei. Het verkeer kan door, maar er gelden wel extra verkeersmaatregelen. Ter hoogte van de werfzone wordt beurtelings verkeer ingesteld aan de hand van verkeersborden. De snelheid wordt er beperkt tot 30 kilometer per uur. Fietsers hebben altijd doorgang, maar voetgangers moeten de rijbaan oversteken om hun weg te vervolgen. Er geldt ook een plaatselijk parkeerverbod.