Verkeershinder op Provinciale Baan Nele Dooms

17 juni 2019

13u16 0

Er zullen vanaf woensdag 19 juni werken plaatsvinden op de Provinciale Baan in Dendermonde. De werfzone situeert zich ter hoogte van huisnummer 51. Een aannemer moet er een verzakte greppel in het fietspad herstellen, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. Normaal gezien zullen de werken duren tot 28 juni. Naar aanleiding hiervan worden enkele extra verkeersmaatregelen ingevoerd. Voor fietsers wordt ter hoogte van de werfzone een afgebakende doorgang voorzien, zodat zij veilig langs de werken kunnen passeren. De doorgang wordt gerealiseerd op het rijvak richting Dendermonde. Het autoverkeer zal hierdoor over één rijvak, dat in de richting van Sint-Amands, moeten rijden. Dat zal beurtelings moeten verlopen. Voor de voetgangers blijft het voetpad ook tijdens de werken toegankelijk.