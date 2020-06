Verkeershinder op Noordlaan door werken Fluvius Nele Dooms

28 juni 2020

11u37 18 Dendermonde De komende weken zal zich flink wat verkeershinder voordoen op de Noordlaan in Dendermonde. Aanleiding zijn werken die Fluvius laat uitvoeren.

De nutsmaatschappij laat deze zomervakantie op de Noordlaan werken aan de elektriciteitsleidingen uitvoeren. Het project start op maandag 29 juni en zal duren tot 31 augustus. Een aannemer zal voornamelijk aan de slag zijn in het voetpad.

De werken zijn voorzien in twee fasen. Een eerste fase omvat het traject van de Noordlaan tussen huisnummers 20 en 144, van 26 juni tot 13 juli. De week daarop, van 13 tot 17 juli, is ook De Bruynlaan en Sint-Onolfsdijk van huisnummer 4 tot 12 aan de beurt. Een tweede fase start op 2 augustus. De aannemer is dan aan de slag tot 14 augustus op de Noordlaan tussen huisnummers 981 en 112, en van 14 tot 31 augustus op de Gentsesteenweg van huisnummers 141 tot 161.

Ter hoogte van de werken geldt een parkeerverbod. Voetgangers hebben wel altijd doorgang. Er wordt een rijbaan afgesloten ter hoogte van de werfzone om de fietsers via een veilige corridor op de rijbaan doorgang te geven. Daardoor zal het autoverkeer hinder ondervinden.