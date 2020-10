Verkeershinder door werken in de Boonwijkstraat Nele Dooms

10 oktober 2020

15u46 1 Sint-Gillis-Dendermonde Tot het einde van oktober zullen er werken plaatsvinden in de Boonwijkstraat in Sint-Gillis-Dendermonde. Ter hoogte van de werfzone moet verkeer beurtelings passeren.

De werken aan de nutsleidingen in de Boonwijkstraat vinden plaats in opdracht van Telenet. De werfzone bevindt zich aan huisnummers 15 tot 19. Naar aanleiding hiervan zal zich verkeershinder voordoen. Het verkeer moet immers beurtelings langs de werken passeren. Dat wordt geregeld met tijdelijke verkeersborden. Er geldt een snelheidsbeperking van dertig kilometer per uur. Voetgangers moeten de rijbaan oversteken, fietsers hebben altijd doorgang. Ter hoogte van de werken geldt een tijdelijk parkeerverbod.