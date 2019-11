Verkeerschaos door werken N41: het blijft sukkelen op de weg, maar werken mogelijks vroeger achter de rug Nele Dooms

05 november 2019

18u52 0 Dendermonde Het blijft sukkelen op de wegen in en rond Grembergen door de werken op de N41, ter hoogte van de Denstraat, die maandag gestart zijn. De toestand mag dan al iets beter zijn, toch is er nog veel verkeerschaos. De files doen zich vooral voor tijdens de spitsuren. De politie probeert zo goed en kwaad als het kan om het verkeer beter te stroomlijnen, maar eenvoudig is dat niet.

“Er zijn in Dendermonde nu eenmaal maar twee bruggen over de Schelde”, zegt korpschef Patrick Feys. “Als er één brug, in deze de Vlassenbroekbrug op de N41, niet meer kan gebruikt worden, komt al het verkeer voor de andere brug, de Grembergenbrug, in een trechter terecht. We doen wat we kunnen, maar we kunnen dit verkeer niet wegtoveren. Vandaar dat de files dus zullen aanhouden tot het einde van de werken.”

Wel zijn enkele extra maatregelen genomen in een poging de verkeershinder toch te verminderen. Dat gebeurde onder andere aan een eerste groot knelpunt, de nieuwe rotonde aan de Hamsesteenweg. “Hier worden de mensen die van Grembergen komen geblokkeerd door de vrachtwagens die via N41 en Grootzand naar Dendermonde gaan”, zegt Feys. “Daarom hebben we werflichten geplaatst om de doorgang op de rotonde tijdens de spitsuren te vergemakkelijken.” Agenten worden bovendien ingeschakeld op het kruispunt Mechelse Poort om chauffeurs vlotter over de Grembergenbrug te kunnen laten rijden richting Noordlaan, de Mechelsesteenweg en de LeopoldII-laan.

Ondertussen blijkt overigens dat het eerste grote verkeersinfarct maandagochtend, waarbij chauffeurs kilometerslang vaststonden in files en er uren over deden om op hun bestemming te geraken, vermeden had kunnen worden. Bij de aannemer was immers aangedrongen om de werken pas te laten beginnen na de ochtendspits, maar die ging toch in alle vroegte van start. Goed nieuws is wel dat de werken intussen goed opschieten. Mogelijks zijn ze sneller ten einde dan aanvankelijk gepland. Dat zou al tegen donderdag kunnen zijn in plaats van tegen de voorziene einddatum van zondag 10 november.