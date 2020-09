Verhuis naar nieuwbouw wenkt voor Bijenkorf, maar eerst springend het nieuwe schooljaar in Nele Dooms

01 september 2020

13u02 6 Dendermonde De kinderen van basisschool Bijenkorf in Sint-Gillis-Dendermonde hebben een heel actieve start van het nieuwe schooljaar genomen. Al springend. Voor de kleuters gebeurde dat de laatste keer op het “oude schoolterrein”, want over enkele weken verhuizen zij naar een nieuwbouw.

Verschillende springkastelen en een airtreck-parcours. De kinderen van de Bijenkorf wisten niet wat ze zagen toen ze dinsdagochtend op school arriveerden. Het was meteen duidelijk: er stond hen een hele dag springplezier te wachten. Voor de gelegenheid hadden de juffen ook nog eens bijtjes-diadeempjes opgezet.

“We hebben al deze springkastelen op het oude schoolterrein opgesteld, omdat het de laatste keer is dat we hier een schooljaar zullen starten”, zegt directeur Anne D’Hondt. “Er loopt immers al diverse maanden een nieuwbouwproject. Op ons terrein verrijst een gloednieuw kleutergebouw, met twee instapklassen, zes kleuterklassen, een polyvalente zaal en sanitair. Daar moeten alle kleuters over enkele weken hun intrek nemen. Eens de verhuis achter de rug is, worden de paviljoentjes waar de kleuters nu onderdak hebben, afgebroken en komt daar een nieuwe speelplaats. Vervolgens nemen we ook het hoofdgebouw nog eens onder handen. Uiteindelijk moet de hele site gerenoveerd zijn.”