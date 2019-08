Verhuis en extra spelers: nieuwe start voor ‘T Echt Derremonds Theaoter Nele Dooms

28 augustus 2019

12u37 0 Dendermonde ‘T Echt Derremonds Theaoter neemt een nieuwe start. Het gezelschap, dat kan bogen op een jarenlange traditie in Dendermonde, vond nieuwe spelers én een nieuwe thuis om een doorstart te maken na een sabbatjaar. Oprichter Miel Ravijts is in de wolken. “Al moeten we het wel zonder onze vaste waarde Anneke Abbeloos stellen. Ze keek zo uit naar de nieuwe voorstelling, maar overleed jammer genoeg plots. We dragen ons nieuw blijspel op aan haar.”

Vorige zomer zat Miel Ravijts, stuwende kracht achter ‘T Echt Derremonds Theaoter dat van Dendermonds dialect en humor haar handelsmerk maakte, nog in zak en as. In plaats van een nieuwe productie voor te bereiden en repetities te leiden, lag de hele werking stil. Er was geen zicht op uitverkochte zalen en applaus. “Door de verkoop van de Abdijschool aan de Oude Vest, waren we onze thuis kwijtgeraakt en een alternatief onderkomen was er niet meteen”, blikt Ravijts terug. “Dat deed ook een aantal acteurs afhaken. Het doek dreigde te vallen over een Dendermonds amateurgezelschap van meer dan twintig jaar oud.”

Maar Ravijts legde zich niet zomaar bij de pakken neer, laste een sabbatjaar in en slaagt er nu uiteindelijk in om zijn ‘T Echt Derremonds Theaoter een nieuwe start te geven. “Een nieuwe thuis hebben we gevonden in de zaal Roxy aan de Sint-Jorisgilde”, zegt Ravijts. “Het is een ietwat terugkeer naar onze roots, want ook vroeger jaren speelden we een zevental seizoenen in deze zaal. Bovendien slaagden we erin nieuwe acteurs aan te trekken. Bij die nieuwe gezichten, zitten ook heel wat jonge mensen. Daarmee hebben we ook opnieuw beter zicht op de toekomst.”

Al maakt het amateurgezelschap de nieuwe start wel met een gemis. “We hebben jammer genoeg afscheid moeten nemen van Anneke Abbeloos”, vertel Ravijts. “Zij overleed plotseling deze zomer. We zijn er het hart van in. Dolgelukkig was ze met de nieuwe toekomst van ‘T Echt Derremonds Theaoter en ze zou één van de hoofdrollen spelen. Ze was volop mee aan het repeteren en dan sloeg het noodlot toe. Een erg spijtige zaak en Anneke wordt erg gemist. We hebben een andere actrice moeten aantrekken en het stuk wat moeten herschrijven om alles te doen kloppen.”

Met twee repetities per week draaien de voorbereiden voor een volgende opvoering momenteel volop. Ook achter de schermen staat weer een hele ploeg vrijwilligers klaar om te zorgen voor decor, belichting, rekwisieten, kostuums, enzovoort. Het resultaat zal vanaf eind september te zien zijn.

‘T Echt Derremonds Theaoter brengt dan “Hete Kussen uit Lourdes”, zoals de traditie het wil volledig in het Dendermondse dialect. “Germaine, net de Lotto gewonnen, is op huwelijksreis met haar veel jongere partner Jacky, in gezelschap van haar zussen, partners en nichtje. Alleen belandt het gezelschap in de jungle van Colombia terwijl ze dachten dat de reis naar Lourdes ging. Jacky weet goed genoeg waarom ze in Colombia zitten. Wie dat ook wil ontdekken, moet maar komen kijken. En lachen.”

Voorstellingen zijn er vanaf 27 september tot 26 oktober. Toegangskaarten zijn te reserveren via 0475/32.15.96.