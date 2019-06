Verenigingen vechten tegen onkruid op kerkhoven: “Haast niet bij te houden” Nele Dooms

28 juni 2019

10u49 0 Dendermonde Het zijn zware tijden voor de verenigingen in Dendermonde die zich engageren voor het onderhoud van kerkhoven. Ze mogen er dan al een aardige cent mee bijverdienen voor hun clubkas, de inzet is zwaar. “Het lijkt alsof onkruid sneller groeit, dan wij het kunnen bijhouden”, klinkt het bij de vrijwilligers van KAVD Dendermonde. “Onderhoud zonder pesticiden is heel zwaar. Maar we maken er een erezaak van dat ons perceel op het kerkhof van Grembergen er altijd kraaknet bijligt.”

Het is deze tijd van het jaar haast schering en inslag op heel wat kerkhoven in Vlaanderen: tussen de grafzerken tiert het onkruid welig. De overvloedige regen de voorbije maand en warme temperaturen hebben hun effect op de groei niet gemist. Onkruid schiet overal hoog op. Dat gemeentebesturen sinds 2015 geen pesticiden meer mogen gebruiken in de strijd tegen onkruid laat zich bovendien voelen. Ook in Dendermonde. Daar zetten ze verenigingen in die als bijverdienste het onderhoud van kerkhoven op zich kunnen nemen. Het is zwoegen voor die vrijwilligers deze tijd van het jaar.

“Sla amper een week over en het is alweer niet om aan te zien”, zegt Danny van Damme van KAVD Dendermonde. Samen met een achttal andere vrijwilligers ontfermt hij zich over een deel van de begraafplaats van Grembergen, aan de Rootjensweg. “Soms lijkt het alsof we onze rug nog maar gedraaid hebben en het onkruid staat er alweer. Het is dweilen met de kraan open.”

En dus spreken de vrijwilligers wekelijks af om te schoffelen, te hakken en onkruid te wieden tussen de graven en op de grindpaadjes. “Er zit niets anders op omdat pesticiden verboden zijn”, zegt Patrick Arbyn. “Dat maakt het werk alleszins veel arbeidsintensiever. Er wordt regelmatig geklaagd in Dendermonde over onkruid op sommige stukken kerkhof. Maar mensen vergeten dan toch dat we hier heel veel energie insteken.”

Ingroenen

De vrijwilligers tellen af naar het moment dat ook het kerkhof van Grembergen, net zoals eerder dat van Baasrode en Oudegem, omgetoverd wordt tot parkbegraafplaats. Daarbij verdwijnen paadjes en wordt er zoveel mogelijk gras gezaaid. “Ingroenen” heet dat en het zorgt ervoor dat de site veel onderhoudsvriendelijker wordt. Dendermonde heeft een kerkhovenplan klaar om één na één alle begraafplaatsen zo aan te leggen. “We kijken er naar uit”, zegt Paul Beule. “Zo’n graszones rij je in nog niet de helft van de tijd af met de machine dan wanneer we nu overal onkruid handmatig moeten wieden.”

De heren beginnen dezer dagen ‘s ochtends vroeg om 7 uur om het Grembergse kerkhof te onderhouden. Zo willen ze de hitte voor zijn. “We zijn bovendien niet van de jongste meer. Enkele vrienden moesten momenteel zelfs afhaken omdat ze door de leeftijd geen fysieke arbeid tijdens de warmte kunnen doen”, zegt Willy Terboven. “Wij slaan er ons wel doorheen. Na de arbeid wacht ons immers steevast een frisse pint die we in alle kameraadschap opdrinken.”